"Укрзализныця" готовит украинцам неприятный "сюрприз": за что придется платить больше

С 1 марта железнодорожный перевозчик "Укрзализныця" запустил первый этап повышения цен на билеты.

Об этом сообщается на сайте компании.

Так, отмечается, что увеличивать тарифы в 2020 году планируют несколько раз, то есть поэтапно – по 2% ежемесячно с 1 марта до 31 декабря во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов "Интерсити+".

С помощью такого рода повышений "Укрзализныця" планирует поднять стоимость билетов на 22%.

В перевозчике уточнили, что причиной роста тарифов на пассажирские перевозки является необходимость увеличения его доходности. По плану "Укрзализныци" за счет удорожания билетов там планируют повысить доходы на 13% в 2020 году, и на 8% - за счет повышения стоимости билетов на пассажирские перевозки.

Как сообщал "Апостроф", ранее сотрудники СБУ разоблачили схему хищения государственных средств, которые были выделены на переоснащение здания вагонного депо "Одесской железной дороги" из структуры предприятия "Укрзализныця".