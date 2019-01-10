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Нардеп назвал субсидии схемой для перекачки денег

четверг, 10 января 2019, 12:37

Существующая в Украине система субсидий - это очередная схема перекачки денег из государственного бюджета в карманы владельцев облгазов и облэнерго, а не помощь бедным украинцам.

С таким заявлением выступил заместитель руководителя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

"Это фактически попытка посадить на крючок десятки миллионов избирателей, которых потом на выборах будут заставлять голосовать за "правильного" кандидата", - утверждает он.

Соболев напомнил, что механизм субсидий существует во многих странах и позволяет помочь и защитить 5-7% населения, которые имеют малые доходы. Однако, по его словам, в Украине эта система превращает миллионы граждан в рабов государства.

При этом он раскритиковал власть за сокращение субсидиантов в связи с введением новых механизмов, которые препятствуют получению субсидий.

"Дошли до того, что начали ограничивать доступ к субсидиям целой категории граждан: тех, кто месяцами не может найти работу, кто работает за рубежом", - отметил Соболев.

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