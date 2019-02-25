Порошенко рассказал, как будет бороться бедностью

Президент Петр Порошенко во время выступления на Совете регионального развития Киевщины отметил, что монетизация субсидий и индексация пенсий является началом эффективных шагов в борьбе с бедностью.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Сейчас, когда мы преодолели экономические последствия российской агрессии, когда восстанавливается рост и появляются реальные возможности решения социальных проблем, мы открываем второй фронт. Первый фронт всем понятен - Украина делает сверхусилия, чтобы дать отпор российскому агрессору. Но у нас враг вплоть никак не менее опасен, чем российская агрессия. Знаете имя этого врага? Это бедность. И мы сегодня должны открыть фронт борьбы с бедностью", - подчеркнул президент.

"Почему именно сегодня? Почему не раньше? Потому четыре года мы проводили реформы, чтобы создать экономический фундамент государства", - подчеркнул глава государства. Он напомнил, что удалось обеспечить высокие поступления и формирования золотовалютных резервов государства, стабилизировать национальную валюту, банковскую систему, замедлить инфляцию, сократить бюджетный дефицит.

"И как следствие сегодня начали поступать ресурсы, которые позволяют нам начинать эффективные шаги по борьбе с бедностью", - подчеркнул Петр Порошенко.

Президент напомнил, что было принято решение о монетизации субсидий, в том числе почти 215 тыс. Домохозяйств в Киевской области получили субсидии на оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг.

"В целом по Украине субсидии теперь получают 3 миллиона 700 000 домохозяйств, подчеркиваю, из которых 70% это пенсионеры", - отметил Петр Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что уже в марте граждане получат на руки живые деньги и сами будут оплачивать ими коммунальные услуги. В среднем субсидия составляет 1600 грн. Он добавил, что это доверием к людям.

Кроме того, президент отметил, что с 1 марта вводится новая практика - автоматическая индексация пенсий.

"Подчеркиваю, что еще в 2017 году была определена дата 1 марта 2019 (с которой начнут индексацию пенсий - ред.). Пенсии вырастут более чем 8 млн пенсионеров. Подчеркиваю, речь идет не об одноразовой акции, а об увеличении пенсионных выплат. Отныне такая процедура будет автоматически осуществляться ежегодно с учетом двух факторов: первый - уровень инфляции, второе - рост средней заработной платы в стране ", - подчеркнул Петр Порошенко.

По его словам, текущий пересчет пенсий составил 17% и должен составлять не менее 100 грн.

"Но и 100 грн это мало. Поэтому на совещании в Пенсионном Фонде я предложил осуществить и ввести одноразовую выплату помощи наименее защищенным и обеспеченным пенсионерам, тем, кто получает ниже или на уровне минимальной пенсии", - добавил глава государства.

По словам президента, это будет осуществляться за счет поступлений от растаможивания автомобилей на европейских номерах.

"Уверен, что из года в год мы опережающими темпами - так же как мы делали с минимальной зарплатой - сейчас мы так будем делать с пенсиями. Это наш ответ: боевые действия - на фронте, в борьбе с бедностью - монетизация субсидий, увеличение и индексация пенсий. Сейчас мы тщательно обсуждаем еще и поддержку многодетных семей ", - подчеркнул президент, добавив, что сегодня инициатива выплаты в размере прожиточного минимума на каждого третьего и последующего ребенка, стимулировать рост населения, поддержку семей и борьбу с бедностью.