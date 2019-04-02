2010-ый не вернется: журналист сделал печальный прогноз для экономики Украины

Как в 2010 году, в период лучшего социального роста страны, украинцы не будут жить ближайшие 20 лет.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал журналист и публицист Виталий Портников.

По его словам, 2010 год был для Украины знаменательным временем с лучшим социальным ростом нашей жизни. Портников подчеркнул, что граждане так больше не жили и не будут жить ближайшие лет 20.

Журналист объяснил, что причиной этого является не выбор шоумена Владимира Зеленского, как президента страны.

"Потому что есть экономические закономерности, так как в 2014 году была полностью проедена советская экономика, потому что у нас нет возможности получать халявный российский газ, который мы делали основой нашей экономики. Даже если мы будем ползать перед Россией на коленях - хотя я не думаю, что у нас есть президент, способный на такие поступки - все равно дешевого газа просто уже не существует в экономике", - рассказал Портников.

По его словам, у нас нет конкурентоспособного экономического ресурса - его нужно создавать, причем в то время, когда все наши козыри в экономике становятся архаичными - наша тяжелая промышленность, химическая промышленность, наша металлургия, наше сельское хозяйство. Журналист отметил, что архаика с точки зрения потребностей современной высокотехнологичной экономики – что-то можно модернизировать, но большинство нужно просто закрыть.

"Надо делать ставку, по крайней мере, на то, чтобы создать равные права для экономических возможностей каждого. Надо делать общество, в котором люди смогут выживать в равных условиях. Надо просто понимать, что это все равно будет бедная страна, по сравнению с другими странами Центральной и Восточной Европы. И это не пессимистические прогнозы - я просто хочу жить в реальном мире. Не вижу никаких проблем жизни в небогатой стране, когда есть равные условия, когда мы знаем, что у нас, условно говоря, есть определенное количество денег в местном бюджете, и мы понимаем, на что он расходуется", - сказал Виталий Порников.

Подробней читайте в материале "Апострофа": "Украинцы выбирают не президента, а волшебника - Виталий Портников".