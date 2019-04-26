​Годовщина Чернобыльской катастрофы: что произошло, причины и последствия

26 апреля 1986 года случилась самая крупная техногенная катастрофа в истории человечества – авария на Чернобыльской АЭС.
8 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией 71/125 провозгласила 26 апреля Международным днем памяти о чернобыльской катастрофе.
В результате аварии на ЧАЭС был полностью разрушен атомный реактор, в окружающую среду попали радиоактивные вещества, а образовавшееся облако разнесло их по территории Украины, России, Белоруссии и ряда стран Европы, произошло радиоактивное заражение территории общей площадью 207,5 тысячи квадратных километров.
Чернобыльская авария стала не только огромной трагедией и крупнейшей экологической катастрофой ХХ века, но и уроком всему человечеству, показав, что вышедшая из-под контроля ядерная энергия не признает границ. К сожалению, ее отголоски будут звучать еще долго и скажутся не на одном поколении людей.
В современном изложении, причины аварии следующие:
- реактор был неправильно спроектирован и опасен;
- персонал не был проинформирован об опасностях;
- персонал допустил ряд ошибок и неумышленно нарушил существующие инструкции, частично из-за отсутствия информации об опасностях реактора;
- отключение защиты или не повлияло на развитие аварии, или не противоречило нормативным документам.
Загрязнению подверглось более 200 000 км², примерно 70% - на территории Беларуси, России и Украины. Радиоактивные вещества распространялись в виде аэрозолей, которые постепенно оседали на землю.
Инертные газы рассеялись в атмосфере и не вносили вклада в загрязнение прилегающих к станции регионов. Загрязнение было очень неравномерным, оно зависело от направления ветра в первые дни после аварии.
Сильнее всего пострадали области, в которых в это время прошёл дождь. Большая часть стронция и плутония выпала в пределах
Как сообщал "Апостроф", в сети появились впечатляющие "детские" фото из Чернобыльской зоны. Соответствующие снимки были опубликованы на странице "Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник" в Facebook.
Также в начале марта в сети разместили фото целой поляны подснежников в Чернобыле. Они "проклюнулись" из-под снега и совсем не побоялись морозов, которые не отступали в Украине.