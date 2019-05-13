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Инаугурация Зеленского: о чем договорились в Раде

понедельник, 13 мая 2019, 15:57
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Во время заседания согласительного совета парламента лидеры фракции договорились о том, что решение о дате инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского необходимо принять на этой сессионной неделе (14-17 мая).

В частности, спикер ВР Андрей Парубий отметил, что постановление об инаугурации должно быть рассмотрено на этой неделе и "я считаю, что это будет одно из ключевых решений".

Он напомнил, что в парламенте зарегистрированы 5 проектов постановлений о дате инаугурации, отметив, что одно из них уже отозвали.

Вместе с тем Парубий не смог более точно уточнить, когда будет рассматриваться этот вопрос. Поэтому на заседании согласительного совета возник скандал с участием представителя межфракционного объединения "За Зеленского" Виталием Куприем, а также нардепом Надеждой Савченко.

Как отмечает УНН, пока сложно сказать, намерены ли нардепы затягивать с вопросом инаугурации. Против проведения такого действа 19 мая официально высказались в "Народном фронте". Свою позицию там объяснили тем, что 19 мая - День памяти жертв политических репрессий.

Зато за 19 мая агитирует фракция "Самопомощь", а также в поддержку высказались и в "Батькивщине".

В свою очередь фракции БПП, "Возрождение" и группа "Воля народа" заявили, что поддержат ту дату, которая консолидирует парламент. Радикальная партия однозначно по поддерживаемой дать не высказалась.

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