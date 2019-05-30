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Украинские банки меняют правила выдачи наличных: что нового

четверг, 30 мая 2019, 18:10
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С 3 июня вступает в силу постановление Национального банка Украины, которым меняются правила введения кассовых операций для украинских банков.

Об этом сообщает ЛІГА:ЗАКОН.Бизнес.

По новым правилам, банки при выдаче налички могут потребовать подтверждающие документы, на основании которых проводится наличных расчет.

"Следует обратить внимание, что банки при изучении клиента и получении от него подтверждающих документов должны применять риск-ориентированный подход. То есть сначала проводится оценка риска клиента, основанная на анализе определенных критериев, а потом уже банки могут принимать соответствующие меры надзора", - добавили юристы.

Банки могут потребовать следующие документы:

- закупочный акт;

- закупочная ведомость;

- налоговый расчет сумм дохода, уплаченного в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога, кредитный договор;

- договор поставки;

- договор транспортировки;

- договор хранения;

- другие отчетные документы.

Усиление надзора юристы связывают с выявлением НБУ многочисленных фактов рисковых (схемных) операций с использованием наличных средств.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", банкиры рассказали о негативных последствиях политической турбулентности на запуск "линка" Clearstream.

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