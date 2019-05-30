Украинские банки меняют правила выдачи наличных: что нового

С 3 июня вступает в силу постановление Национального банка Украины, которым меняются правила введения кассовых операций для украинских банков.
Об этом сообщает ЛІГА:ЗАКОН.Бизнес.
По новым правилам, банки при выдаче налички могут потребовать подтверждающие документы, на основании которых проводится наличных расчет.
"Следует обратить внимание, что банки при изучении клиента и получении от него подтверждающих документов должны применять риск-ориентированный подход. То есть сначала проводится оценка риска клиента, основанная на анализе определенных критериев, а потом уже банки могут принимать соответствующие меры надзора", - добавили юристы.
Банки могут потребовать следующие документы:
- закупочный акт;
- закупочная ведомость;
- налоговый расчет сумм дохода, уплаченного в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога, кредитный договор;
- договор поставки;
- договор транспортировки;
- договор хранения;
- другие отчетные документы.
Усиление надзора юристы связывают с выявлением НБУ многочисленных фактов рисковых (схемных) операций с использованием наличных средств.
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