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​Стали известны неожиданные подробности о зарплатах сотрудников офиса Зеленского

вторник, 06 августа 2019, 14:02
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Заработная плата президента Владимира Зеленского за июль составила менее тысячи долларов, а руководство Офиса президента работает бесплатно уже третий месяц.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами (ГУД) на запрос "Українських Новин".

"Заработная плата Президенту Украины Зеленскому В. А. в июле 2019 года начислена в размере должностного оклада – 28 000 гривен", - говорится в сообщении.

Других составляющих зарплаты (надбавок, премий и т.п.) президенту не установлено.

В то же время из начисленной суммы было выплачено 5 460 гривен налогов и сборов.

Таким образом, за июль Зеленский получил 22 540 гривен.

"Заработная плата руководителю Офиса Президента Украины Богдану А. И., первому заместителю Руководителя Офиса Президента Украины Трофимову С. В. и заместителям Руководителя Офиса Президента Украины Костюку Ю. Ю., Рябошапке Р. Г., Тимошенко К. В., Пристайко В. В. И Гончаруку А. В. в июле 2019 года не начислялась", - говорится в ответе ГУД.

Как ранее сообщал "Апостроф", президенту Украины Владимиру Зеленскому за работу на посту главы государства в мае начислен должностной оклад в размере 12 727 грн.

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