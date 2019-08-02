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Без премий и надбавок: названа президентская зарплата Зеленского

пятница, 02 августа 2019, 23:57
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Стал известен размер зарплаты, которую получает президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами, передает Громадське.

Президент Украины Владимир Зеленский получает такую же зарплату, как и его предшественник Петр Порошенко — 28 тыс. гривен ($1,1 тыс) в месяц до вычета налогов.

Так, в июне Зеленскому начислили зарплату в размере должностного оклада — 28 тыс. гривен ($1,1 тыс), из которых уплачены налоги и сборы на общую сумму 5460 гривен ($214,98).

"Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.п.) президенту Украины не установлено", - уточнили в ведомстве.

Как сообщал "Апостроф", ранее у Зеленского сделали новое заявление про $4000 для учителей.

Также была названа зарплата следователей ГБР, которая оказалась больше, чем у Зеленского.

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