Законность "Роттердам+" не вызывает сомнений – адвокат Дмитрия Вовка

Экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк не является подозреваемым по делу о "Роттердам+", а заявления НАБУ будут опровергнуты.

Об этом заявила его адвокат Ирина Одинец.

"Это расследование ведется уже два с половиной года. И мы обращались в суд с тем, чтобы побудить НАБУ завершить расследование. Мы думаем, что сегодняшние действия являются политическими", – заявила адвокат Ирина Одинец.

Юрист заявила, что подозрение Дмитрию Вовку вручено не было.

"Дмитрий не видел подозрения, оно ему не приходило, подпись свою он не ставил. Почтой он документа тоже не получал. То есть на сегодня Дмитрий Вовк не получал подозрения. Еще одного сотрудника НКРЭКУ, которого в НАБУ называют подозреваемым, в данный момент на работе нет. Почему документ не был вручен ему, неизвестно, сотрудник находится в отпуске. То есть реально не была соблюдена законность, и НАБУ не сделало всех тех действий, которые предусмотрены законодательством, чтобы вручить законным способом все подозрения".

Ирина Одинец считает, что законность введения формулы "Роттердам+" доказывают аргументы, которые были изложены в судах еще до расследования НАБУ. Речь идет и о самих судебных решениях, и об экспертизах, которые были сделаны во время этих судебных разбирательств. Экспертизы были сделаны предусмотренным законодательством Украины способом.

"Защита опирается только на юридические решения, несмотря на то, что НАБУ использует для своих аргументов и медиа. Мы четко видим, насколько распиарено все это было, то есть НАБУ включает свою медийно-репрессивную машину. Мы надеемся, что в суде состоится соревновательный процесс, и мы сможем приводить свои аргументы, основываясь исключительно на юридических фактах и на тех документах, которые есть на руках у каждой стороны", – заявляет адвокат экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка Ирина Одинец.

Я думаю, что это дело – мыльный пузырь. Даже исходя из тех документов, которые были предоставлены сегодня для выбора меры пресечения одному из фигурантов этого дела, мы видим, что на них не может основываться обвинение", – говорит Ирина Одинец.

По словам адвоката, документы НАБУ подготовлены не должным образом.

Юрист говорит, что предвидела действия НАБУ, при этом защита Дмитрия Вовка полностью уверена в законности его действий и не имеет никаких сомнений, что это будет юридически доказано еще раз.