RU  UA

суббота, 10 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.15
Меню

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

10 августа

19:43
Законность "Роттердам+" не вызывает сомнений – адвокат Дмитрия Вовка
11:06
​У Зеленского готовятся к "войне" с бизнесменами, не платящими налогов

9 августа

20:31
Арестован первый фигурант скандального дела о схеме "Роттердам+"
16:44
В Украине заработал сервис "е-пенсия": как им пользоваться и что нужно знать

8 августа

21:50
В Украине изменилась цена на газ для населения: сколько придется платить
14:46
Дело "Роттердам+" о хищениях на миллиарды: появилось важное заявление о подозреваемых
14:40
У Трампа отдали приказ, который может повлиять на финансовую помощь Украине

7 августа

22:20
Украина и Турция достигли важных договоренностей о ЗСТ: озвучены цифры
21:36
Подан иск к экс-нардепу от БПП Руслану Демчаку о незаконности приобретения "РВС Банка"
11:54
Инвестиционный банкир Игорь Мазепа рассказал о росте спроса на украинские активы
09:59
В Украине продолжает дешеветь доллар: свежий курс валют

6 августа

14:27
​НБУ выпустил серебряную монету с Ярославом Мудрым: опубликованы фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Законность "Роттердам+" не вызывает сомнений – адвокат Дмитрия Вовка

суббота, 10 августа 2019, 19:43
переглянути новину українською

Экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк не является подозреваемым по делу о "Роттердам+", а заявления НАБУ будут опровергнуты.

Об этом заявила его адвокат Ирина Одинец.

"Это расследование ведется уже два с половиной года. И мы обращались в суд с тем, чтобы побудить НАБУ завершить расследование. Мы думаем, что сегодняшние действия являются политическими", – заявила адвокат Ирина Одинец.

Юрист заявила, что подозрение Дмитрию Вовку вручено не было.

"Дмитрий не видел подозрения, оно ему не приходило, подпись свою он не ставил. Почтой он документа тоже не получал. То есть на сегодня Дмитрий Вовк не получал подозрения. Еще одного сотрудника НКРЭКУ, которого в НАБУ называют подозреваемым, в данный момент на работе нет. Почему документ не был вручен ему, неизвестно, сотрудник находится в отпуске. То есть реально не была соблюдена законность, и НАБУ не сделало всех тех действий, которые предусмотрены законодательством, чтобы вручить законным способом все подозрения".

Ирина Одинец считает, что законность введения формулы "Роттердам+" доказывают аргументы, которые были изложены в судах еще до расследования НАБУ. Речь идет и о самих судебных решениях, и об экспертизах, которые были сделаны во время этих судебных разбирательств. Экспертизы были сделаны предусмотренным законодательством Украины способом.

"Защита опирается только на юридические решения, несмотря на то, что НАБУ использует для своих аргументов и медиа. Мы четко видим, насколько распиарено все это было, то есть НАБУ включает свою медийно-репрессивную машину. Мы надеемся, что в суде состоится соревновательный процесс, и мы сможем приводить свои аргументы, основываясь исключительно на юридических фактах и на тех документах, которые есть на руках у каждой стороны", – заявляет адвокат экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка Ирина Одинец.

Я думаю, что это дело – мыльный пузырь. Даже исходя из тех документов, которые были предоставлены сегодня для выбора меры пресечения одному из фигурантов этого дела, мы видим, что на них не может основываться обвинение", – говорит Ирина Одинец.

По словам адвоката, документы НАБУ подготовлены не должным образом.

Юрист говорит, что предвидела действия НАБУ, при этом защита Дмитрия Вовка полностью уверена в законности его действий и не имеет никаких сомнений, что это будет юридически доказано еще раз.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Большая битва систем нагревания табака: IQOS Jouz и glo. Кто победит?

Вольному воля: грозят ли украинцам массовые увольнения по новому КЗоТу

Облигации госзайма vs депозиты: эксперт фондового рынка о выгодах инвестирования

Кодекс забытых предков: как в Украине изменят законо­дательство о труде

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: