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Названа впечатляющая зарплата главы "Укрзализныци": появилось сравнение с "минималкой"

вторник, 13 августа 2019, 17:37
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Заработная плата главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова в 2018 году была на уровне около 570 тысяч гривен.

Об этом сообщает издание Obozrevatel.

Отмечают, что зарплата Кравцова в десять раз больше, чем у рядового министра. Месячной зарплаты менеджера государственного предприятия хватило бы на 364 пенсии или на целый штат небольшого предприятия.

Из опубликованном декларации известно, что в среднем ежемесячно менеджер предприятия получал на основном месте работы 812 тысяч гривен. Однако сам Кравцов пояснил, что в прошлом году получил часть суммы за 2017 год, поэтому на самом деле в среднем его заработная плата составляет 570 тысяч гривен.

"9,7 миллиона гривен - это зарплата не за двенадцать месяцев, а за 17 месяцев. Но уровень зарплаты в частных компаниях на подобных должностях в разы выше", - сказал Кравцов.

Главе "Укрзализныци" 33 года и он вошел в тройку самых высокооплачиваемых государственных управленцев. Для сравнения, разрыв между зарплатой Кравцова и минимальной заработной платой по стране - 139 раз. Реальный прожиточный минимум, как подсчитали в правительстве, составляет 3,9 тысяч гривен.

Для сравнения в издании сделали иллюстрацию того, что на минимальную зарплату может позволить себе обычный украинец. Также сравнили покупки с зарплатой Кравцова.

Как сообщал "Апостроф", стал известен размер зарплаты, которую получает президент Украины Владимир Зеленский.

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