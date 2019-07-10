Названа первая зарплата и.о. главы СБУ Баканова

Исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов в июне 2019 получил зарплату в размере 54 564 гривен.

Об этом со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ сообщают "Украинские новости".

При этом отмечается, что указанная сумма рассчитана с учетом всех надбавок, доплат и премий.

Вместе с тем, в СБУ не сообщили, каким является должностной оклад Баканова.

Как известно, до назначения в СБУ Баканов был лидером партии "Слуга народа" и руководителем студии "Квартал 95". Подробнее о нем читайте здесь.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, какой стала первая зарплата президента Украины Владимира Зеленского.

Также стало известно, какая зарплата главы ОПУ Андрея Богдана.

Кроме того, стало известно, сколько получает спикер Зеленского Юлия Мендель.