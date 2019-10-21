Что будет с курсом доллара до конца года: эксперты дали детальный прогноз для Украины

В ближайшее время в Украине гривна может еще немного подешеветь и будет держаться на отметке в 25,1 гривны за доллар.

Как сообщает "Апостроф", об этом в комментарии изданию "Факты" заявил руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин.

"Не исключено, что национальная валюта опустится еще ниже", - отметил он.

При этом старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб напомнил, что курс доллара плавно, но почти непрерывно растет с конца позапрошлой недели.

"Мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 25,4 грн, а наличный доллар в банках - около 25,2−25,5 грн", - считает Иосуб.

По мнению экспертов, до конца года стоит ожидать падение курса гривны на 2-2,5 гривны.

"В третьей декаде октября и в начале ноября, думаю, определенный рост курса доллара произойдет. Полагаю, уровень 27−27,5 грн за доллар к концу года — это как раз и будет тот реальный курс в обменниках, который мы увидим", - говорят специалисты.

Напомним, что 21 октября в Киеве в обменных пунктах был зафиксирован следующий курс: 24,9-24,98 гривен за доллар и 27,6-27,8 за евро.