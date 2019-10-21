Когда миссия МВФ вернется в Украину: названы четкие сроки

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) планирует вернуться в Украину через две недели для согласования новой трехлетней программы сотрудничества со страной.

Об этом в видеоблоге "Чашка премьера" заявил глава украинского правительства Алексей Гончарук.

"Я очень надеюсь, что во время повторного визита мы таки достигнем серьезного прогресса и сможем четко сказать о том, что в конце этого года мы будем иметь эту программу", - сказал Гончарук.

Он уточнил, что украинские министры всю последнюю неделю находились в США и продолжали работать с коллегами из МВФ над новой трехлетней программой для Украины.

Читайте также материал "Апострофа": Будет ли дефолт: Украина зашла в тупик в переговорах по жизненно-важному кредиту.