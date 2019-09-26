Будет ли дефолт: Украина зашла в тупик в переговорах по жизненно-важному кредиту

Переговоры между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) по новой программе финансирования закончились ничем. Главным препятствием для продолжения сотрудничества стала ситуация вокруг "ПриватБанка" - фонд категорически против его денационализации, которая состоялась в 2016 году при поддержке самого МВФ. "Апостроф" разбирался, почему переговоры зашли в тупик, есть ли пути выхода из него, и что будет с Украиной, если фонд откажется финансировать нашу страну.

Представители МВФ не получили от украинских властей удовлетворяющие их ответы по многим вопросам в рамках переговоров по новой программе финансирования (Украина хочет договориться с фондом до конца текущего года). В связи с этим, визит в Киев миссии МВФ, начавшийся 12 сентября, закончится безрезультатно, сообщил информированный источник "Апострофа". "Они (представители МВФ) разочарованы", - сказал собеседник издания.

Официальной информации о провале переговоров пока нет. Более того, Министерство финансов Украины обнародовало пресс-релиз, в котором заявило, что переговоры с фондом "находятся в активной стадии".

Однако текст пресс-релиза, несмотря на всю размытость формулировок, не оставляет сомнений в том, что на сегодня переговоры результатов не принесли: "За время своего пребывания в Киеве в сентябре 2019 года миссия МВФ ознакомилась с состоянием дел в Украине, планами правительства на ближайшие несколько лет и пожеланиями по дальнейшему сотрудничеству с фондом".

Призрак ПриватБанка

Почему же переговоры не увенчались успехом – ведь новые украинские власти излучали оптимизм накануне приезда миссии МВФ?

Причин несколько. В первую очередь, это - ситуация вокруг "ПриватБанка", который был национализирован в конце 2016 года. На сегодня бывший совладелец банка Игорь Коломойский, которого называют главным бенефициаром победы на президентских выборах Владимира Зеленского, намерен вернуть контроль над "ПриватБанком" или получить денежную компенсацию за него, которую он оценивает в 2 миллиарда долларов. Случайно или нет, но как раз во время пребывания миссии МВФ в Украине Хозяйственный суд Киева 24 сентября начал рассматривать иск Коломойского о законности национализации банка в 2016 году. Кроме того, представителей фонд не могли не насторожить слова премьер-министра Алексея Гончарука о том, что правительство ищет "компромисс" по "ПриватБанку" с его бывшими владельцами.

Еще одна причина - независимость Национального банка Украины (НБУ). В последнее время ходят упорные слухи, что президент хочет сменить главу регулятора. "Глава миссии МВФ, по-моему, имел четкую риторику, в которой ясно было указано, что НБУ должен оставаться независимым", - сказал еще один собеседник "Апострофа", пожелавший остаться неназванным.

При этом источник издания в принципе удивлен, что власти не просчитали очевидные слабые места в своей переговорной позиции: "Бюджет подан на базе старых, еще майских макропрогнозов, правительство оказалось неготовым представить свою программу действий - она будет только 29 сентября (или даже позже), вопрос с "ПриватБанком" не решен, а над топ-менеджментом НБУ ходят тучи".

По мнению специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергея Фурсы, ситуация с бюджетом является не столь критичной для МВФ - куда серьезнее проблема с "ПриватБанком".

"Все упирается в то, смогут ли украинские власти и лично президент сделать что-то, чтобы развеять сомнения, что не будет никаких компромиссов с Коломойским", - сказал он "Апострофу".

Кроме того, по его словам, фонд должен получить неопровержимые гарантии того, что Национальный банк сохранит независимость.

Фонд должен получить неопровержимые гарантии того, что Национальный банк сохранит независимость Фото: flickr.com

Теоретически, ближе к концу года миссия МВФ может вернуться в Украину для продолжения переговоров. К этому времени бюджет на 2020 год с обновленными макропоказателями, возможно, будет не только направлен на рассмотрение Верховной Рады, но и принят в целом как закон. Но, если вопросы "ПриватБанка" и независимости НБУ к тому времени будут оставаться в том же состоянии, что и сейчас, на продолжение сотрудничества с фондом рассчитывать не стоит.

Призрак дефолта

Сколько у Украины есть времени на то, чтобы худо-бедно обходиться без средств МВФ? Вероятно, несколько месяцев - максимум, полгода, убеждены опрошенные "Апострофом" эксперты.

Что будет по прошествии этого времени, если финансирование со стороны фонда не возобновится? Будет очень трудно, убеждены они.

"На сегодня Украина не может себе позволить отказаться от сотрудничества с МВФ, поскольку в ближайшие три года у нас пик долговых выплат. Поэтому без перекредитования со стороны фонда силами только государственного бюджета мы не сможет в полном объеме обслуживать эти долговые обязательства, - заявил "Апострофу" глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак. - Если сотрудничество с фондом будет приостановлено, можно ожидать обвала курса гривны, что повлечет за собой всплеск инфляции. Из-за этого упадет уровень дохода украинцев".

По словам эксперта, ситуация будет напоминать кризис 2014-2015 годов, и наихудший вариант, который, увы, не исключен - это дефолт.

Сергей Фурса разделяет такие опасения: "Если программы МВФ не будет (по истечении максимум, полугода), мы начнем быстро бежать в сторону дефолта со всеми вытекающими отсюда последствиями – сейчас гривна укрепляется, а тут она перестанет укрепляться, а потом начнет лететь в тартарары".

Особенно больно будет в том случае, если внутренний украинский дефолт наложится на мировой финансовой кризис, который предсказывают в последнее время все настойчивее. "Тогда вообще будут кранты", - резюмировал Фурса.

Учитывая, что ранее Игорь Коломойский высказывал мнение о том, что дефолт станет благом для Украины, на сегодня вырисовываются не самые радужные перспективы для страны. Хотя, возможно, новые украинские власти примут взвешенные решения, которые позволят возобновить сотрудничество с МВФ и избежать катастрофы, подтвердив при этом, что Зеленский не является марионеткой олигарха, в чем его нередко обвиняют.