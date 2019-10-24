RU  UA

четверг, 24 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.80
Меню

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

24 октября

13:26
Появились новые фото и подробности про мальчика, облитого бензином в Днепре
13:05
Говорят, на "Танці з зірками" вернется скандальная участница: что происходит на шоу
12:50
Опубликованный сценарий "Игры престолов-8" объяснил одну из самых странных сцен финала
12:49
Дети ехали на фестиваль в Польшу: появились новые фото и детали смертельного ДТП под Ровно
12:20
День рождения Эмилии Кларк: звезда "Игры престолов" порадовала фанатов и коллег веселым видео
12:17
Сенцов жестко высказался про "дракона" Путина и его смерть
12:02
Вера Брежнева показала трогательную записку от Меладзе, и это любовь
11:45
Мог бы сниматься в "Джокере": появилось смешное видео с пенсионером, звавшим Путина в Украину
11:42
Мог умереть: Робби Уильямс рассказал, как отказался от нездорового образа жизни
11:26
Украинский ведущий неудачно разыграл Лесю Никитюк - звезде потребовалась помощь медиков
11:10
Оля Цибульская сняла очень личный клип, на который ее вдохновил 4-летний сын
11:04
Украина во власти антициклонов Maja и Nicola: синоптик дала прогноз до конца недели
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Кому в Украине стали платить меньше: свежие цифры и инфографика с рейтингом зарплат

четверг, 24 октября 2019, 12:16
переглянути новину українською

В Украине с лета зарплаты в среднем упали на 17%, наибольший спад наблюдался в сфере домашнего персонала – здесь заработки снизились на 44%.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на в аналитический материал на сайте "OLX Работа".

Так, представителям сферы домашнего хозяйства предлагают зарплаты на уровне 5500 грн в среднем по стране и 12500 - в Киевской области.

Серьезно снизились заработки в сфере охраны и барно-ресторанной, здесь стали платить меньше на 22% - месячный доход охранника составляет 5800 гривен, бармена – 7100.

Единственная отрасль, где зарплаты не меняются в течение полугода – производство. Здесь готовы платить около 10000 грн в месяц. Самая высокая средняя зарплата по Украине у строителей – 12300 грн, у транспортников, которые на втором месте, немного меньше – 11200.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли обещание президента Владимира Зеленского о будущей зарплате для преподавателей в 4000 долларов в месяц.

18 октября Верховная Рада в первом чтении приняла проект государственного бюджета Украины на 2020 год, которым предусмотрена минимальная зарплата в 4723 грн в месяц.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Этому дам, этому не дам: как в Украине собрались продавать сельхозземли

​Конфликт интересов: о чем молчит Маркарова

Заплати и спи спокойно: как Зе-команда будет контролировать расходы украинцев

Большая битва систем нагревания табака: IQOS Jouz и glo. Кто победит?

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: