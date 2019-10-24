Кому в Украине стали платить меньше: свежие цифры и инфографика с рейтингом зарплат

В Украине с лета зарплаты в среднем упали на 17%, наибольший спад наблюдался в сфере домашнего персонала – здесь заработки снизились на 44%.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на в аналитический материал на сайте "OLX Работа".

Так, представителям сферы домашнего хозяйства предлагают зарплаты на уровне 5500 грн в среднем по стране и 12500 - в Киевской области.

Серьезно снизились заработки в сфере охраны и барно-ресторанной, здесь стали платить меньше на 22% - месячный доход охранника составляет 5800 гривен, бармена – 7100.

Единственная отрасль, где зарплаты не меняются в течение полугода – производство. Здесь готовы платить около 10000 грн в месяц. Самая высокая средняя зарплата по Украине у строителей – 12300 грн, у транспортников, которые на втором месте, немного меньше – 11200.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли обещание президента Владимира Зеленского о будущей зарплате для преподавателей в 4000 долларов в месяц.

18 октября Верховная Рада в первом чтении приняла проект государственного бюджета Украины на 2020 год, которым предусмотрена минимальная зарплата в 4723 грн в месяц.