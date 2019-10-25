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НБУ вводит в оборот купюру 1000 гривен: что нужно знать о банкноте

пятница, 25 октября 2019, 08:05
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В пятницу, 25 октября, Национальный банк Украины запустил в оборот 5 миллионов банкнот номиналом в 1000 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Купюра 1000 гривен стала на сегодняшний день самой крупной банкнотой. До этого это место занимала купюра в 500 гривен.

На лицевой стороне банкноты изображен портрет голубого цвета известного украинского академика Владимира Вернадского, на обороте - президия НАН Украины.

Защита: банкноту защищает полимерная лента пурпурного цвета с изображением трезубца. При вращении купюры изменяется направление движения фона ленты, а цвет переливается от нефритового к золотистому.

Размер: по размеру она превосходит остальные: 75х160 мм (в то время как размер 100 грн - 75х142 мм). Базовый цвет - голубой.

Цитата, размещенная на лицевой стороне купюры гласит: "Я вірю у величне майбутнє України". Полное выражение Вернадского звучало иначе. "Я вірю у величне майбутнє України й Української академії наук...", - так ученый писал в своих воспоминаниях.

Как сообщал "Апостроф", ранее был опубликован рейтинг самых красивых банкнот мира.

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