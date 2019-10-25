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Сколько Украина может заработать на игорном бизнесе: названа впечатляющая цифра

пятница, 25 октября 2019, 23:49
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В Украине посчитали, каким будет доход в случае легализации игорного бизнеса, масштабные изменения в котором ранее анонсировал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на lb.ua.

"Янтарь мы только рассчитываем. А по игорному бизнесу все зависит от того, какая финальная модель будет принята. По нашим консервативным расчетам, это 5-9 миллиардов гривен ресурса, который может быть полноценно мобилизован, если все заработает", - сообщила в интервью изданию министр финансов Оксана Маркарова.

Она отметила, что доходы от законопроектов об игорном бизнесе, рынке земли и добыче янтаря могут быть учтены в бюджете на 2020 год.

"Законопроект об игорном бизнесе доработан и передан в Верховную Раду. Это же касается и законопроекта о легализации добычи янтаря. Это реалистичные доходы, которые могут быть заложены в проект бюджета", - добавила министр.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, сколько будет стоить открыть казино в Украине.

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