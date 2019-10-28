Победа пропаганды: в чем истинная цель "Северного потока-2"

В начале октября Владимир Путин призвал Данию "проявить свою независимость" и дать разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2". Президент РФ обосновал необходимость строительства падением собственной добычи газа в Европе. Однако планы "Газпрома" указывают на совсем другое предназначение проекта. Такое мнение "Апострофу" высказал директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин.

Мастера пропаганды правы: многократное повторение заставляет людей поверить в любое утверждение. Это еще раз блестяще продемонстрировала кампания по продвижению проекта "Северный поток-2".

Россияне и европейцы мало сомневаются в том, что пишут на своих сайтах "Газпром", NordStream 2 AG, финансовые инвесторы, многочисленные лоббисты и платная реклама проекта.

"Добыча газа в ЕС сокращается. Чтобы компенсировать ее снижение, необходим дополнительный импорт... Газ одного лишь "Северного потока-2" в случае замещения им угля позволит снизить выбросы при производстве энергии в ЕС на 15%, или 160 млн тонн в год", - сообщает Nord Stream 2 AG. Эти же утверждения многократно повторяются в интервью руководителей участвующих в проекте фирм, статьях лоббистов и выступлениях политиков.

Более внимательное изучение планов и действий "Газпрома" однозначно указывает на то, что 55 миллиардов кубометров газа "Северного потока-2" заменят не уголь, а точно такой же объем газа, который в настоящее время транспортируется по транзитным газопроводам Украины и Словакии.

Руководство "Газпрома" давно заявляло о неизбежности прекращения транзита через Украину. При уложенных двух нитках "Турецкого потока" новый газопровод в Балтийском море наконец-то позволит "Газпрому" осуществить мечту. Три года назад на Петербургском международном экономическом форуме Алексей Миллер сообщил о плане ликвидации почти всех газопроводов, поставляющих газ на границу России и Украины. В результате этой "программы оптимизации" транзитные мощности ГТС Украины снизятся с нынешних 146 до 10-15 миллиардов кубометров в год.

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Понятно, что добавление 55 млрд кубометров мощности "Северного потока-2" и ликвидация 130 млрд мощности украинского транзита в сумме дают снижение экспортной мощности России на 75 млрд кубометров в год. Лоббистам проекта блестяще удалось продать публике это сокращение под видом увеличения!

Политики, руководители заинтересованных компаний и лоббисты умело отвлекали внимание россиян и европейцев разговорами о надуманной конкуренции "Северного потока-2" с американским СПГ (сжиженным природным газом). Владимир Путин не раз говорил об американской логике "недобросовестной конкуренции", лежащей в основе санкций против российского трубопроводного проекта. Руководители участвующих в проекте компаний также упоминают конкуренцию газа "Северного потока-2" с американским СПГ. Конечно же, перевод одного и того же объема газа с одного маршрута на другой никак не влияет на спрос на газ в Европе. Зато привязанная к российскому проекту ликвидация украинского транзита имеет к этому самое прямое отношение, поскольку сокращение газотранспортных мощностей на фоне растущего спроса на импортный газ заставит европейцев покупать СПГ из разных источников, включая США. Но лоббистам проекта удалось убедить европейцев и россиян в обратном!

Продвижение первого "Северного потока" сопровождалось обещаниями сохранения украинского транзита и загрузки нового газопровода "вновь законтрактованным" газом в объеме 60 млрд кубометров. Разумеется, президент России, вряд ли пропустивший хотя бы одну церемонию подписания газпромовского контракта, знал, что никаких 60 млрд кубометров нет. И действительно, "Северный поток" был заполнен только за счет сокращения украинского транзита. Но слова о соблюдении интересов Украины были удобны европейским политикам и понятны простым телезрителям и читателям новостей.

Положительной чертой первого "Северного потока" было то, что проект не сопровождался разрушением действующих газопроводов. ГТС Украины очень пригодилась, когда с 2016 года спрос на российский газ в Европе начал быстро расти. "Северный поток-2" с его программой оптимизации нацелены не просто на ликвидацию украинского транзита, но и на то, чтобы следующие поколения граждан Украины никогда не смогли заработать на транзите российского газа.

Удивительно, но лоббистам проекта удалось убедить миллионы людей в том, что один и тот же объем газа, доставляемый одним и тем же потребителям через Германию вместо Украины и Словакии, сделает европейскую энергетику "зеленее" и чище, что сокращение российских газоэкспортных мощностей является их увеличением и что концентрация газопроводов в одном коридоре обеспечивает диверсификацию поставок. Блестящая работа!