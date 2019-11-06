Дело "Укртелекома": эксперты предупредили о рисках возвращения компании в госсобственность

Попытки вернуть "Укртелеком" в собственность государства чреваты потерей репутации Украины как партнера для инвесторов и затратами бюджета.

Об этом говорится в материале "Апострофа": "Анатомия судебного противостояния "Укртелекома".

Фонд госимущества в 2017 году подал в суд иск о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" с компанией "ЕСУ". Причиной судебной тяжбы в ФГИ назвали два невыполненных обязательства из 50-ти, взятых на себя покупателем. Также в фонде заявили о желании взыскать с инвесторов 80 млн долларов штрафа. В конце 2017 года соответствующие процессы были выиграны ФГУ, однако Верховный суд отменил все решения. В ноябре 2018 года Хозяйственный суд отклонил иск фонда. В ВС постановили частично удовлетворить кассацию ФГИ.

Эксперты указывают, что объективных причин возвращать "Укртелеком" в госсобственность нет - компания развивается и получает прибыль, а действия ФГИ называют "попыткой выслужиться" или же обслуживанием интересов других инвесторов, для которых таким образом сбивается цена на актив. Также существует третья версия - "государственного рейдерства". Следует отметить, что в 2011 году, до приватизации, "Укртелеком" имел убыток 137 млн гривен, а в 2018 году – показал прибыл в 474 млн гривен.

При этом в самой компании указывают, что традиционный для "Укртелекома" рынок фиксированной связи постепенно "захлопывается" и зарабатывать приходится за счет других направлений.

"Продолжают расти поступления от услуг интернета, которые оператор предоставляет более чем 2,3 тысяч населенных пунктов страны. Доходы от этого направления выросли на 6,6% и составили 1,04 млрд грн. Среди бизнес-пользователей они достигли 277 млн грн, что на 8,2% больше, чем год назад. "Укртелеком" продолжает реализовывать проекты по развитию оптики и подключать к ней села, медицинские и учебные заведения, предлагая абонентам высокоскоростной интернет. В этом году проложено почти 2,3 тысячи км волоконно-оптического кабеля в более чем 80 населенных пунктах", - сообщается в релизе компании.

Эксперты указывают, что возвращение "Укртелекома" в государственную собственность чревато еще и тратами из бюджета. По приблизительным подсчетам, в случае деприватизации компенсация собственнику может составить около 32 млрд гривен. Также будет нанесен удар по престижу Украины как инвестиционной площадки.

"Не каждый инвестор сюда придет. Не придет потому что не решена глобальная задача, связанная с правом собственности", - отметил исполнительный директор Международного фонда Блейзера, советник президента Украины Олег Устенко.