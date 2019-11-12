Рада приняла важное решение по рынку электроэнергии в Украине: что изменится

Верховная Рада, которая отложила запланированные на вторник, 12 ноября, законопроекты о рынке земли в связи с протестами депутатов сразу нескольких фракций, приняла важное решение по рынку электроэнергии в Украине.

Об этом стало известно во время заседания Верховной Рады.

Известно, что депутаты приняли в первом чтении законопроект № 2233, за который проголосовали 295 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Он предполагает то, что профильная нацкомиссия (НКРЭКУ) будет иметь право устанавливать предельные цены на рынке электроэнергии "на сутки вперед" и на внутрисуточном рынке до 1 июля 2023 года.

Кроме того временно – до 1 апреля 2020 года – НКРЭКУ предоставляется право устанавливать тариф на отпуск электроэнергии производителям электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях в случаях, предусмотренных решением Кабинета министров Украины о возложении специальных обязанностей.

Как сообщал "Апостроф", ранее в СМИ рассказали о ситуации на рынке электроэнергии в Украине.