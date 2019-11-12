RU  UA

вторник, 12 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

12 ноября

13:53
Режиссер "Ла-Ла Ленда" готовит новый фильм с Брэдом Питтом и Эммой Стоун
13:08
Мое чудо: Анна Ризатдинова в день рождения сына показала милое видео
12:55
Уилл Смит показал смешную пародию на "Матрицу", которую снял со старшим сыном
12:40
Меган Маркл не взяли в компанию к Елизавете II и Кейт Миддлтон на важной церемонии, и вот почему
12:18
Шакира рассказала о депрессии и страхе после болезни голосовых связок
12:03
Актриса "Дизель Шоу" с мужем и маленьким сыном украсили обложку глянца: фото
11:50
Позор Испании и битва итальянцев с бразильцами: все результаты 1/4 финала чемпионата мира
11:49
Жена Николая Тищенко рассказала, что думает об эффектной помощнице мужа-нардепа
11:14
Очень важное событие для нас: участник группы Mozgi объявил о скором пополнении в семье
10:28
Жена Алека Болдуина второй раз за год потеряла ребенка
10:26
Расистский скандал на матче "Шахтер" - "Динамо": появилась реакция УЕФА
09:50
Украинский музыкант сообщил о внезапной смерти родного человека
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Рада приняла важное решение по рынку электроэнергии в Украине: что изменится

вторник, 12 ноября 2019, 13:35
переглянути новину українською

Верховная Рада, которая отложила запланированные на вторник, 12 ноября, законопроекты о рынке земли в связи с протестами депутатов сразу нескольких фракций, приняла важное решение по рынку электроэнергии в Украине.

Об этом стало известно во время заседания Верховной Рады.

Известно, что депутаты приняли в первом чтении законопроект № 2233, за который проголосовали 295 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Он предполагает то, что профильная нацкомиссия (НКРЭКУ) будет иметь право устанавливать предельные цены на рынке электроэнергии "на сутки вперед" и на внутрисуточном рынке до 1 июля 2023 года.

Кроме того временно – до 1 апреля 2020 года – НКРЭКУ предоставляется право устанавливать тариф на отпуск электроэнергии производителям электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях в случаях, предусмотренных решением Кабинета министров Украины о возложении специальных обязанностей.

Как сообщал "Апостроф", ранее в СМИ рассказали о ситуации на рынке электроэнергии в Украине.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Госбюджет-2020, версия 2.0: рекордная цифра для Минобороны и сокращение расходов на субсидии

Олимпиада в Мариуполе: что нужно для привлечения инвестиций в Украину

Благими намерениями: к чему приведет реформиро­вание налоговой системы Украины

Doing Business по-украински: когда в страну придут миллиардные инвестиции

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: