В Раде устроили "бунт" против открытия рынка земли: интересные подробности и фото

Сразу три фракции - "Батькивщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность" и депутатская группа "За будущее" выступают против продажи земель сельскохозяйственного назначения.

Свою позицию по этому вопросу представители фракций озвучили на заседании Верховной Рады во вторник, 12 ноября.

"Мы не будем голосовать за законы о дерибане земли. Мы за рынок земли, но когда украинский селянин будет защищен, минимальная цена будет высокой, украинский фермер будет защищен и будет иметь приоритет, а те, кто хотят скупить землю кусками площадью с Лихтенштейн или Андорру, не смогут это сделать. И никакие популистские референдумы власти не помогут", - заявил представитель "ЕС" Николай Княжицкий.

Также свою позицию по этому вопросу озвучила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"Земля становится в мире дорогим стратегическим ресурсом. Сильные, интеллектуальные, умные страны мира своей стратегией определили скупку в государственную собственность земель сельхозназначения как в своей стране, так и за ее пределами. Ни в коем случае нельзя сегодня Украине избавиться от этого стратегического ресурса", - заявила она, выйдя к трибуне с фракцией и большим зеленым баннером "Нет распродаже украинской земли!".

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Как сообщал "Апостроф", в 12 областях Украины активисты перекрыли трассы государственного значения, протестуя против земельной реформы.