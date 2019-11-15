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Что происходит с гривной перед выходными: курс валют от НБУ

пятница, 15 ноября 2019, 12:45
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По состоянию на 15 ноября американская и европейская валюты в отношении гривны вновь подешевели, о чем свидетельствует курс Национального банка Украины.

В пресс-службе регулятора отмечают, что цена американского доллара 15 ноября составит 24 гривны 24 копейки, что на 8 копеек дешевле, чем в предыдущий день.

В свою очередь евро в цене по отношению к гривне подешевел немного существеннее – сразу на 10 копеек. Сейчас за евро придется отдать 26 гривен 66 копеек.

Напомним, что в четверг, 14 ноября, в Киеве в обменных пунктах был зафиксирован следующий курс: 24,32 - 24,37 гривен за доллар и 26,8 - 26,88 за евро.

Также "Апостроф" сообщал, что в 2020 году курс доллара в Украине будет зависеть от результата переговоров с Россией о транзите газа.

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