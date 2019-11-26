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Нанесет миллиардные убытки: эксперт раскритиковал инициативы по возвращению "Укртелекома" государству

вторник, 26 ноября 2019, 15:13
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Возвращение "Укртелекома" в госсобственность нанесет стране миллиардные убытки.

Об этом написал экономический эксперт Борис Кушнирук в Facebook, передает "Обозреватель".

Эксперт напомнил, что украинская власть планирует провести в следующем году большую приватизацию, но в то же время Фонд государственного имущества продолжает судебную тяжбу по возвращению в госсобственность компании "Укртелеком".

"Я не психоаналитик, чтобы разбираться в мотивах чиновников, которые решили, что у государства есть лишние средства, которые нужно будет вернуть владельцу в случае национализации. Рыночная стоимость "Укртелекома", в результате отмирания стационарной связи, в разы ниже чем та, которая была на момент приватизации, значит повторная реприватизация нанесет Украине миллиардные убытки", - написал Кушнирук.

Он считает, что после реприватизации "Укртелекома" вряд ли удастся снова найти инвестора для предприятия, ведь существует риск, что государство снова сможет его когда-нибудь забрать.

"Я хочу сосредоточиться на абсурдности претензий ФГИУ. По мнению "специалистов" Фонда, владелец недостаточно активно инвестирует и развивает предприятие. И задать им вопрос - после того как его национализируют, хоть у кого-то будет желание инвестировать и развивать? Уже даже министр кабинета министров Дубилет говорит о конце эпохи стационарной связи. Даже на уровне спецсвязи - "старинные телефонные аппараты" заменить смартфоны, защищенные алгоритмами шифрования", - написал Кушнирук.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время инвестиционного форума в Мариуполе заявил, что реприватизации является плохим сигналом для инвесторов и подрывает доверие к государству, а также заверил, что правительство будет относиться к таким идеям очень осторожно.

Ранее эксперт Growford Institute Алексей Кущ заявил, что попытка национализации "Укртелекома" приведет к снижению инвестиционной привлекательности Украины и отметил, что повторно компанию смогут продать только с большим дисконтом.

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