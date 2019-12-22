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Что будет с курсом доллара до конца года: эксперты дали детальный прогноз

воскресенье, 22 декабря 2019, 09:35
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Фото: rbc.ua

В конце декабря 2019 года курс доллара может опуститься до 23 гривен.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "РБК-Украина".

По словам старшего аналитика Альпари Вадима Иосуба, в течение последней рабочей недели декабря 2019 года ожидается снижение курса доллара к гривне.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 22,9/23,1 грн", - сказал он.

Ранее "Апостроф" писал, как крепкая нацвалюта влияет на общее состояние отечественной экономики. Известно, что курс гривны зависит от очень многих факторов.

Также мы публиковали материал, что будет с ценами на бензин, дизтопливо и автогаз до конца года.

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