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Доллар начал стремительно расти: что происходит с курсом валют

пятница, 27 декабря 2019, 12:57
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Фото: Getty images

В пятницу, 27 декабря, курс доллара в Украине начал резко расти.

Об этом сообщают на сайте Минфина.

Отметим, что по состоянию на сейчас, купля доллара стоит 23,72. В то же время его продажа установлена по цене 23,77 гривны за доллар.

27 декабря в 09:00 был курс 23,29 на покупку доллара. Курс стал стремительно меняться еще вчера.

Напомним, буквально за несколько часов четверга, 26 декабря, курс гривны резко скатился: 23,65 - 24,10 гривен за доллар и 25,90 - 26,20 гривен за евро.

Как ранее сообщал "Апостроф", Национальный банк Украины провел 26 декабря валютный аукцион, на котором выкупил с рынка 700 миллионов долларов.

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