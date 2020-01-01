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Украина начала транзит российского газа в ЕС по новому договору: первые подробности

среда, 01 января 2020, 12:26
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В среду, 1 января, компания "Оператор ГТС Украины" начала транзит первых кубометров газа из Российской Федерации в страны Евросоюза, соответственно с новым договором, подписанным с представителями российского "Газпрома" в Вене.

Об этом сообщили на официальной странице компании в соцсети Facebook.

"Мы уже транспортировала в ЕС первые кубометры газа по новому транзитному контракту, отныне уже по европейским правилам в межгосударственных точках, ГТС работает в штатном режиме", - сказано в сообщении.

Эту же информацию подтвердит на своей странице в соцсети генеральный директор компании Сергей Макогон.

"Проработали все номинации по транзиту в рамках выполнения нового договора. Мы доказали, что способны работать по новым европейским правилам", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", глава правления "Нафтогаз" Андрей Коболев утверждает, что договор про транзит не исключает прямые поставки газа из РФ в обход "Нафтогаза".

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