Что происходит с гривной после выходных: курс валют

На понедельник, 6 января, официальный курс гривны установлен на уровне 23,69 грн/долл.
Об этом сообщает сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 6 января установлены на таком уровне:
- 23.6862 грн за доллар;
- 26.422 грн за евро;
- 0.3816 грн за российский рубль;
- 31.0206 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 5 января курс всех указанных валют не изменился.
Как сообщал "Апостроф", появилась забавная инфографика с прогнозом укрепления гривны до 2026 года . Несмотря на стремительный рост курса доллара по отношению к гривне перед Новым годом, эксперты прогнозируют, что укрепление национальной валюты восстановится.
Также, в 2020 году курс гривны вряд ли будет стабильным: укрепление не продлится долго, за которым последует падение курса до 22 гривен за доллар.