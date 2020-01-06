Что происходит с гривной после выходных: курс валют

На понедельник, 6 января, официальный курс гривны установлен на уровне 23,69 грн/долл.

Об этом сообщает сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 6 января установлены на таком уровне:

23.6862 грн за доллар;

26.422 грн за евро;

0.3816 грн за российский рубль;

31.0206 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 5 января курс всех указанных валют не изменился.

Как сообщал "Апостроф", появилась забавная инфографика с прогнозом укрепления гривны до 2026 года . Несмотря на стремительный рост курса доллара по отношению к гривне перед Новым годом, эксперты прогнозируют, что укрепление национальной валюты восстановится.

Также, в 2020 году курс гривны вряд ли будет стабильным: укрепление не продлится долго, за которым последует падение курса до 22 гривен за доллар.