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Нацбанк обновил курс валют на 8 января: что происходит с долларом

среда, 08 января 2020, 09:19
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По состоянию на среду, 8 января, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал официальный курс гривны к основным иностранным валютам.

Об этом сообщают на сайте регулятора.

Так, американская валюта стоит 23,68 гривны. В то же время, европейская валюта стоит 26,39 гривны за единицу. А 10 российских рублей – 3,82 грн.

Отметим, что евро впервые стал стоить меньше 26 гривен 20 декабря. Тогда за единицу европейской валюты надо было выложить 25,98 гривны. С тех пор евро выше 26 гривен не поднимался.

Как сообщал "Апостроф", национальная валюта крайне чувствительна к внешним факторам. Украинская гривна была названа наиболее укрепившейся валютой мира в 2019 году.

Напомним, прошедший год начинался при курсе 28 гривен/доллар, и это казалось вполне нормальным - ведь украинцев слишком долго пугали долларом по 30 гривен.

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