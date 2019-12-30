RU  UA

понедельник, 30 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.90
Меню
Валютный рынок

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Прогресси­рующая гривна: как менялся курс украинской валюты в 2019 году

Национальная валюта крайне чувствительна к внешним факторам

Виктор Авдеенко понедельник, 30 декабря 2019, 15:01
читати статтю українською
Национальная валюта крайне чувствительна к внешним факторам Фото: Getty images

Украинцы уже успели привыкнуть к курсу доллара почти на уровне 23 гривен и евро - около 26 гривен. А потому резкое ослабление национальной валюты перед Новым годом для многих стало самым настоящим шоком. "Апостроф" вспомнил, как менялся в течение года курс гривны.

Украинская гривна названа наиболее укрепившейся валютой мира в 2019 году.

Уходящий год начинался при курсе 28 гривен/доллар, что тогда казалось вполне нормальным – ведь украинцев слишком долго пугали долларом по 30 гривен. Сразу оговоримся – в Украине курс национальной валюты традиционно определяется только к американскому доллару. В последние годы это происходит исключительно рыночными способами – то есть на межбанковском валютном рынке, и Национальный банк Украины (НБУ) по итогам торгов на межбанке устанавливает официальный курс на следующий рабочий день. Курсы всех остальных иностранных валют определяются по так называемому кросс-курсу этих валют к доллару. Таким образом имеет смысл анализировать динамику изменения курса гривны именно к доллару.

Устойчивый тренд

А анализ показывает, что курс 28 в текущем году продержался не очень долго – уже в начале февраля он был чуть больше 27 гривен/доллар. Следующий мини-шок произошел в начале марта – курс опустился ниже 27 гривен. На межбанке 4 марта "зеленый" торговался по 26,38 гривны.

Впрочем, большую часть первого месяца весны доллар отвоевывал позиции, вернувшись за отметку 27 гривен, но с начала апреля, аккурат на День дурака, снова обвалился – до 26,7 гривны/доллар. В начале же мая за "американца" давали уже 26,2 гривны.

Однако ближе к лету доллар начал наверстывать упущенное, подползая все ближе к отметке 27 гривен, в связи с чем специалисты заговорили о сглаживании эффекта так называемой весенне-летней сезонности укрепления гривны, которая наблюдалась в последние несколько лет до этого (на смену ей приходила осенне-зимняя сезонность ослабления нацвалюты).

Нетрудно заметить, что с начала июня гривна начала триумфальное рост. К концу месяца курс ушел ниже 26 гривен.

загрузка...

Однако настоящим сюрпризом оказался сентябрь – в начале месяца доллар уже стоил меньше 25 гривен, а 23 сентября ознаменовалось курсом 24,1 гривны/доллар на межбанке.

Октябрь, впрочем, заставил украинцев немного понервничать – в середине месяца курс вернулся за "флажки" 25 гривен/доллар, а люди – к обменным пунктам. Как раз в это время в США в острую фазу вошел "Украинагейт", бросивший тень на нашу страну, а в самой Украине стали муссироваться слухи о том, что национализированный в 2016 году "ПриватБанк" могут вернуть его прежним собственникам. По крайней мере, этот месседж активно продвигал его прежний совладелец Игорь Коломойский.

Но вскоре негативный околополитический фон ослаб, и гривна вернулась к росту – в конце октября курс снова был меньше 25, а к концу ноября – меньше 24. Курсовая сезонность поломалась окончательно.

Курс евро, который, напомним, определяется в Украине по кросс-курсу с американской валютой, колебался в аналогичном русле, а те незначительные отклонения от кривой доллара, были обусловлены его "личными" взаимоотношениями с "зеленым". Это же относится и к таким валютам, как польский злотый и чешская крона, которые из-за увеличившегося количества наших заробитчан также важны для украинцев.

То растем, то падаем

Одной из причин беспрецедентного укрепления гривны в текущем году стало размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). И, если в начале года портфельные инвесторы, в том числе, так называемые нерезиденты, с опаской присматривались к украинским ценным бумагам, справедливо опасаясь, что в одночасье они могут превратиться в обесцененные, то уже в середине года процесс был поставлен, что называется на поток. В результате, на конец 2019 года в собственности нерезидентов находятся ОВГЗ на сумму, превышающую 115 миллиардов гривен. Ситуация с облигациями проста: валюта, которая заводится в страну иностранными инвесторами, снижает давление на гривну, подбрасывая вверх ее курс.

Однако конец года, как и писал ранее "Апостроф", завершается незначительным, но все же ощутимым ослаблением гривны. Связано это, прежде всего, с тем, что на Западе начались рождественские каникулы, во время которых замирает деловая активность, и валютный поток в направлении нашей страны снижается. Также свою роль могло сыграть и то, что 26 декабря НБУ выкупил с рынка 730 миллионов долларов - для 2019 года это стало рекордным объемом покупки валюты в течение одного дня. При этом за последнюю полную неделю уходящего года регулятор купил на рынке более 1,5 миллиарда долларов.

И это лишний раз показывает, насколько гривна зависима от внешних факторов, а ее нынешняя сила в любой момент может обратиться в слабость.

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Доллар по 23: почему укрепление гривны не делает украинцев богаче

Курс доллара в Украине продолжает снижаться. Апостроф разбирался, хорошо ли это для экономики

Гривня рухнет и придется платить землей: чем опасна пирамида ОВГЗ

Массовый выход из ОВГЗ инвесторов приведет к обвалу гривны и другим негативным последствиям

Недооцененная гривна: каких сюрпризов ждать от доллара в 2020 году

Кабинет министров улучшил прогноз валютного курса, который в 2020 году может составить 24,8 гривны за доллар

Из этого раздела

Получат доступ к "Украинской бирже" через "Tradernet": "Фридом Финанс Украина" запустила новый сервис для клиентов
Когда в Украине будут зарплаты как в Польше: озвучен интересный прогноз, инфографика
Курс доллара в Украине бьет рекорды: свежие данные на 3 декабря
Есть три фактора: эксперты объяснили, что может радикально изменить курс доллара в Украине
Это позор: в сети волна гнева из-за декабрьского повышения пенсий украинцам

Выбор редакции

Первый публичный скандал в правительстве Гройсмана: предмет конфликта — ОПЗ
загрузка...
Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: