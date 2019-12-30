Украинцы уже успели привыкнуть к курсу доллара почти на уровне 23 гривен и евро - около 26 гривен. А потому резкое ослабление национальной валюты перед Новым годом для многих стало самым настоящим шоком. "Апостроф" вспомнил, как менялся в течение года курс гривны.

Украинская гривна названа наиболее укрепившейся валютой мира в 2019 году.

Уходящий год начинался при курсе 28 гривен/доллар, что тогда казалось вполне нормальным – ведь украинцев слишком долго пугали долларом по 30 гривен. Сразу оговоримся – в Украине курс национальной валюты традиционно определяется только к американскому доллару. В последние годы это происходит исключительно рыночными способами – то есть на межбанковском валютном рынке, и Национальный банк Украины (НБУ) по итогам торгов на межбанке устанавливает официальный курс на следующий рабочий день. Курсы всех остальных иностранных валют определяются по так называемому кросс-курсу этих валют к доллару. Таким образом имеет смысл анализировать динамику изменения курса гривны именно к доллару.

Устойчивый тренд

А анализ показывает, что курс 28 в текущем году продержался не очень долго – уже в начале февраля он был чуть больше 27 гривен/доллар. Следующий мини-шок произошел в начале марта – курс опустился ниже 27 гривен. На межбанке 4 марта "зеленый" торговался по 26,38 гривны.

Впрочем, большую часть первого месяца весны доллар отвоевывал позиции, вернувшись за отметку 27 гривен, но с начала апреля, аккурат на День дурака, снова обвалился – до 26,7 гривны/доллар. В начале же мая за "американца" давали уже 26,2 гривны.

Однако ближе к лету доллар начал наверстывать упущенное, подползая все ближе к отметке 27 гривен, в связи с чем специалисты заговорили о сглаживании эффекта так называемой весенне-летней сезонности укрепления гривны, которая наблюдалась в последние несколько лет до этого (на смену ей приходила осенне-зимняя сезонность ослабления нацвалюты).

Нетрудно заметить, что с начала июня гривна начала триумфальное рост. К концу месяца курс ушел ниже 26 гривен.

загрузка...

Однако настоящим сюрпризом оказался сентябрь – в начале месяца доллар уже стоил меньше 25 гривен, а 23 сентября ознаменовалось курсом 24,1 гривны/доллар на межбанке.

Октябрь, впрочем, заставил украинцев немного понервничать – в середине месяца курс вернулся за "флажки" 25 гривен/доллар, а люди – к обменным пунктам. Как раз в это время в США в острую фазу вошел "Украинагейт", бросивший тень на нашу страну, а в самой Украине стали муссироваться слухи о том, что национализированный в 2016 году "ПриватБанк" могут вернуть его прежним собственникам. По крайней мере, этот месседж активно продвигал его прежний совладелец Игорь Коломойский.

Но вскоре негативный околополитический фон ослаб, и гривна вернулась к росту – в конце октября курс снова был меньше 25, а к концу ноября – меньше 24. Курсовая сезонность поломалась окончательно.

Курс евро, который, напомним, определяется в Украине по кросс-курсу с американской валютой, колебался в аналогичном русле, а те незначительные отклонения от кривой доллара, были обусловлены его "личными" взаимоотношениями с "зеленым". Это же относится и к таким валютам, как польский злотый и чешская крона, которые из-за увеличившегося количества наших заробитчан также важны для украинцев.

То растем, то падаем

Одной из причин беспрецедентного укрепления гривны в текущем году стало размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). И, если в начале года портфельные инвесторы, в том числе, так называемые нерезиденты, с опаской присматривались к украинским ценным бумагам, справедливо опасаясь, что в одночасье они могут превратиться в обесцененные, то уже в середине года процесс был поставлен, что называется на поток. В результате, на конец 2019 года в собственности нерезидентов находятся ОВГЗ на сумму, превышающую 115 миллиардов гривен. Ситуация с облигациями проста: валюта, которая заводится в страну иностранными инвесторами, снижает давление на гривну, подбрасывая вверх ее курс.

Однако конец года, как и писал ранее "Апостроф", завершается незначительным, но все же ощутимым ослаблением гривны. Связано это, прежде всего, с тем, что на Западе начались рождественские каникулы, во время которых замирает деловая активность, и валютный поток в направлении нашей страны снижается. Также свою роль могло сыграть и то, что 26 декабря НБУ выкупил с рынка 730 миллионов долларов - для 2019 года это стало рекордным объемом покупки валюты в течение одного дня. При этом за последнюю полную неделю уходящего года регулятор купил на рынке более 1,5 миллиарда долларов.

И это лишний раз показывает, насколько гривна зависима от внешних факторов, а ее нынешняя сила в любой момент может обратиться в слабость.