Гривна упала перед выходными: курс валют от НБУ

17 января Национальный банк понизил официальный курс гривны к доллару на 11,02 копейки. Теперь за доллар в НБУ просят до 24,0923 гривны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы финансового регулятора.

Интересно, что днем ранее НБУ повысил официальный курс гривны на 4,36 копейки до 23,9821 гривны за доллар.

Что касается евро, то за него в Украине 17 января нужно отдать 26,9 гривны. За 10 российских рублей - 3,9 гривны.

Как сообщал "Апостроф", в Национальном банке Украины обещают в 2020 году проводить политику плавающего курса гривны к доллару, который будет незначительно колебаться, в том числе и в сторону укрепления украинской валюты.

В то же время эксперты считают, что в 2020 году курс гривны вряд ли будет стабильным: укрепление не продлится долго.

Напомним, что в сети появилась третья часть разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей главы Нацбанка Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба.