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Курс доллара и оливье: слили третью часть скандальных "пленок Гончарука"

четверг, 16 января 2020, 09:54
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В сети появилась третья часть разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей главы Нацбанка Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба.

Об этом сообщает издание "Обозреватель".

В ходе беседы на аудиозаписи ее участники обсуждали ревальвацию гривны до 20 гривен за доллар и экономическую стратегию развития Украины, где прозвучало предложение: "А давайте будем что-то производить!".

"Леш, в следующем году, если приватизация включается нормально и, условно говоря, у нас такая ситуация, когда люди начинают внедрять ресурсы, чтобы что-то строить... Давайте тогда искать. Не искать, а задачу ставить... Условно там. Если наша задача, кроме того, чтобы сельское хозяйство что-то производило, нам всегда надо привлекать тех, кто будет строить что-то. Ну короче понятно. На самом деле мы когда были последний раз, все эти факторы назвали. И газ - и населению хорошо. И зарплаты. Сейчас надо систематизировать", - сказала якобы Рожкова.

Также голос похожий на Гончарука сообщал, что нужно представить президенту Владимиру Зеленскому реалистичный прогноз в стране на следующие три года.

"Мне кажется, главный вопрос – реалистичный и там долгосрочный прогноз. Реалистичный. Мы понимаем, что все там на самом деле к осени получим. Может быть, до лета. Концессия... То же самое. У нас есть более-менее реалистичный прогноз. То, что мы должны представить президенту и сказать: на наш взгляд, в следующие три года ситуация в стране будет следующим образом. И вот там более-менее детально... Исходя из этого маневра нам надо слабые стороны. Кто проигрывает? Это два момента, как мы спасаем", – говорится на записи.

Якобы Гончарук заявил, что Зеленскому нужно доступно объяснить экономический прогноз страны.

"Смотрите. Скажу с человеческого языка на... ему (Зеленскому - "Апостроф") надо сказать: смотри, Вова, то, что сейчас курс меньше, значит, что оливье в следующем году на следующем новогоднем столе...", – говорил якобы премьер.

Его мысль продолжил Сологуб: "...не будет дороже, чем в этом!". Однако Маркарова ему возразила: "Не факт!".

В основном участники разговора обсуждали, как правильно подать Зеленскому картину экономику Украины в целом.

"Смотрите, Владимир Александрович: вот это произошло с вот этим. Вот это произошло с валютой. Ему нужно рассказать истории. У него в голове, когда появится внятная картинка...", - сообщал Гончарук.

Далее продолжил разговор якобы Сологуб.

"В то же время, картинку, которую надо показать, что она есть негативна, и мы знаем, что делать с негативной стороной", – отметил он.

В итоге похожий голос на Рожкову отметил, что если сохранится такая тенденция, то курс доллар не вырастет в ближайшие годы.

"Теперь мы говорим: если все это сохраняется, мы будем, условно говоря, входить где-то 23 – 20 (курс доллара). И где-то вот там мы будем находиться через год. Через два. Через три", – прозвучало в записи.

Как сообщал "Апостроф", премьер-министр Украины Алексей Гончарук якобы написал заявление об отставке после обнародования аудиозаписи его разговора.

Однако позже в Кабинете Министров Украины опровергли информацию о его увольнении, а аудиозаписи назвали фейком.

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