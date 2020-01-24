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Гривна резко упала перед выходными: курс валют от НБУ

пятница, 24 января 2020, 09:28
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По состоянию на утро 24 января официальный курс гривны к доллару понизился сразу на 19,02 копейки.

Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте Национального банка Украины.

Курс гривны к доллару США понизился с 24,33 до 24,52 гривны. Евро в Украине стоит 27,19, а днем ранее курс составлял 26,98 гривны. Курс гривны к российскому рублю снизился с 3,93 до 3,96 гривны.

Как сообщал "Апостроф", в Национальном банке Украины обещают в 2020 году проводить политику плавающего курса гривны к доллару, который будет незначительно колебаться, в том числе и в сторону укрепления украинской валюты.

В то же время эксперты считают, что в 2020 году курс гривны вряд ли будет стабильным: укрепление не продлится долго.

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