Гривна резко упала перед выходными: курс валют от НБУ

По состоянию на утро 24 января официальный курс гривны к доллару понизился сразу на 19,02 копейки.

Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте Национального банка Украины.

Курс гривны к доллару США понизился с 24,33 до 24,52 гривны. Евро в Украине стоит 27,19, а днем ранее курс составлял 26,98 гривны. Курс гривны к российскому рублю снизился с 3,93 до 3,96 гривны.

Как сообщал "Апостроф", в Национальном банке Украины обещают в 2020 году проводить политику плавающего курса гривны к доллару, который будет незначительно колебаться, в том числе и в сторону укрепления украинской валюты.

В то же время эксперты считают, что в 2020 году курс гривны вряд ли будет стабильным: укрепление не продлится долго.