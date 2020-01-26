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Нацбанк запустит в оборот 200 грн нового образца: главные отличия, фото и видео

воскресенье, 26 января 2020, 16:34
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Национальный банк Украины предупредил коммерческие банки о том, что 25 февраля 2020 года будут введены в обращение банкноты номиналом 200 гривен образца 2019 года.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Страна".

"Департамент денежного обращения сообщает, что 25 февраля 2020 года будут введены в обращение банкноты номиналом 200 гривен образца 2019 года в соответствии с решением Правления Национального банка Украины от 21 ноября 2019 года №867–рш "О введении в обращение банкнот номиналом 200 гривен 2019 года" , - говорится в письме регулятора комбанкам.

Решением поручено Банкнотно-монетному двору обеспечить изготовление банкнот номиналом 200 гривен образца 2019 года и направить их в Центральное хранилище. Затем поручено обеспечить выдачу банкнот коммерческим банкам, а банкам, в свою очередь, обеспечить принятие таких банкнот от клиентов.

Размер банкноты – (75х148) мм, преобладающий цвет – светло-розовый. Банкнота напечатана на специальной тонированной бумаге. Состав бумаги по волокну-100% хлопка. Бумага не флуоресцирует в ультрафиолетовых лучах. Бумага содержит многотоновый локальный водяной знак, светлый элемент водяного знака, защитные ленты и защитные волокна.

В центральной части лицевой стороны банкноты размещено портретное изображения Леси Украинки, надпись "Леся Украинка" и строка из произведения поэтессы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Национальный банк Украины запустил в оборот 5 миллионов банкнот номиналом в 1000 гривен.

Напомним, ранее был опубликован рейтинг самых красивых банкнот мира.

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