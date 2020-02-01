Украинцам трижды в 2020 году повысят максимальную пенсию: названы даты и суммы

В Украине в 2020 году трижды будут повышаться пенсии для населения граждан пенсионного возраста.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины в Facebook.

Когда и на сколько изменится максимальный размер пенсии для украинцев:

с 01.01.2020 = 16380 грн

с 01.07.2020 = 17120 грн

с 01.12.2020 = 17690 грн

Также Минсоцполитики опубликовало инфографику.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Украине запланирована масштабная проверка выплат, в том числе и пенсионерам. Как говорят юристы, по закону выплаты могут быть приостановлены, если будет соответствующее решение.

Напомним, нардеп от партии "Слуга народа" Евгений Брагарь в прямом эфире посоветовал пенсионерке продать свою собаку чтобы оплатить квитанцию за газ.