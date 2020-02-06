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Сколько украинцы тратят на еду и что покупают: появились интересные данные

четверг, 06 февраля 2020, 10:08
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Фото: YouTube

Больше всего украинцы тратят на мясо и мясопродукты.

Об этом сообщает Госстат.

Данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Украины указаны за III квартал 2019 года. Всего было опрошено 8145 хозяйств.

Средний эквивалентный размер домохозяйства составляет 2,11 человек. Общие денежные расходы одного домохозяйства составляют 8902,33 гривен в месяц, из них потребительские денежные расходы - 8001,06 гривен, потребительские расходы - 901,27 гривен.

Данные показывают, что в среднем одно домохозяйство тратит на питание 4070,71 гривен в месяц. Наибольшую статью составляют мясо и мясопродукты - 23,1% или 941 гривна в месяц. Существенными являются расходы на хлеб и хлебопродукты - 15,5% или 630 гривен. Далее идут молоко, сыр и яйца (11,9% или 484 гривен в месяц). За овощи, включая картофель, украинцы платят 10,2% или 415 гривен. На сахар, джем, мед, сироп, шоколад и кондитерские изделия украинцы тратят 7,5% или 305 гривен. На сало одна семья тратит 1,7% или 72 гривны в месяц.

Как сообщал "Апостроф", ранее писали, что в месяц одна украинская семья тратит на продукты питания почти 4 тысячи гривен.

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