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Что происходит с гривной: НБУ обновил курс валют

суббота, 08 февраля 2020, 10:16
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Национальный банк Украины обнародовал официальный курс валют на субботу, 8 февраля, гривна продолжает укреплять свои позиции.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно официальным данным курс валют установился на таком уровне:

  • 1 доллар - 24,57 грн;
  • 1 евро - 27,04 грн;
  • 1 польский злотый - 6,37;

Напомним, на этой неделе гривна вернулась к ревальвации после того, как в январе подешевела к доллару более чем на 5%. В пятницу курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 24,5 грн/$.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 7 февраля гривна укрепила свои позиции к доллару на 22 копейки. Это произошло даже несмотря на выкуп Нацбанком излишков предложения иностранной валюты в 110-150 миллионов долларов.

Отметим, что украинские трудовые мигранты в 2019 году перечислили из-за рубежа денежные переводы на сумму около 12 миллиардов долларов США.

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