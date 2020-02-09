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В Украине подсчитали средний размер пенсии: опубликована интересная инфографика

воскресенье, 09 февраля 2020, 20:20
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Фото: 24 канал

В пенсионном фонде назвали средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 января 2020 года, он составляет 3082,98 гривни.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда на Facebook-странице.

По данным Фонда, 75,4% всех пенсий составляли пенсии по возрасту, средний размер такой пенсии – 3064 грн.

12,8% пенсионеров получают пенсии по инвалидности (средняя – 2641 грн), 5,7% – по потере кормильца (средний размер 2916 грн).

Пенсии за выслугу лет занимают 5,4% от общего количества назначенных пенсий с наибольшим средним размером – 4500 грн, социальные – 0,7% (1644 грн).

Всего в Украине насчитывается 11,3 млн пенсионеров, из них 2,6 млн – это работающие пенсионеры.

Как сообщал "Апостроф", с 1 декабря 2019 года, пенсии в Украине начали начислять по новым стандартам.

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