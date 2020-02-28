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Сколько стоит гривна перед выходными: курс валют от НБУ и частных банков

пятница, 28 февраля 2020, 09:00
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28 февраля 2020 года Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 24,56 грн/долл, о чем говорится на сайте финансового регулятора.

В свою очередь за евро НБУ просит 26,93 гривны, а за российский рубль - 0,37 гривны.

Таким образом, по сравнению с предыдущим днем курс всех валют снизился, кроме евро, который вырос.

На черном рынке за доллар просят 24,45 гривны, а за евро - 26,75 гривны.

Частные банки установили следующие курсы валют перед выходными:

Как сообщал "Апостроф", ранее эксперты прогнозировали, что в феврале доллар преодолеет отметку в 25 гривен. Это вызвано негативными тенденциями в экономике Украины, ростом политической напряженности и либерализацией валютного рынка, которую проводит Нацбанк.

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