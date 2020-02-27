Что происходит с долларом в обменниках Киева: курс валют на 27 февраля

В четверг, 27 февраля, курс гривны по отношению к доллару в обменных пунктах Киева остался на том же уровне, что и в предыдущий день, а евро несколько подорожал.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".

В одном из обменных пунктов столицы доллар стоит так же, как и в среду, 26 февраля - 24.45 гривен при покупке и 24.50 гривен при продаже.

Курс евро со вчерашнего дня изменился — европейская валюта подорожала на 2 копейки при покупке (26.60 гривны) и на 5 копеек при продаже (26.70 гривны).

Курс российского рубля – 0.372 гривен при покупке и 0.377 гривен при продаже.

Как сообщал "Апостроф", ранее эксперты прогнозировали, что в феврале доллар преодолеет отметку в 25 гривен. Это вызвано негативными тенденциями в экономике Украины, ростом политической напряженности и либерализацией валютного рынка, которую проводит Нацбанк.