Гончарук готовит срочный брифинг: онлайн трансляция

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, которого накануне заметили в ресторане с главой ОПУ Андреем Ермаком, в 11:00 срочно собирает журналистов, о чем он расскажет на брифинге пока что не известно, подозревают, что объявит об отставке.

Онлайн трансляция брифинга доступна на сайте "Апострофа".

В Telegram-канале Klymenko Time пишут, что по логике эта встреча с журналистами значит только одно - глава Кабмина заявит о своем уходе.

"Вопрос - кем он выйдет с этого часового брифинга? Похоже, что открытым врагом и оппонентом президента. После вчерашнего слива "Украинской правде" кадров встречи Гончарука с Ермаком в столичном ресторане индийской кухни стало очевидно, что этот слив организовали именно из окружения премьера. И с конкретной утилитарной целью - усилить месседж о том, что причина ухода Гончарука - история с "Центрэнерго" и Коломойским", - пишут авторы канала.

"Если всё так - Гончарук примеряет образ реформатора, которому не дали дожать олигархов и закрыть схемы. Образ красивый, но по нашей оценке вся эта история - все же конец политической карьеры Гончарука", - считают авторы Klymenko Time.

Как сообщалось, ранее появились новые детали созыва внеочередного заседания Рады, которое состоится в среду, 4 марта, где могут рассмотреть вопрос избрания нового премьер-министра.

Подробнее о том, кто проходит кастинг на место Гончарука и у кого наилучшие шансы занять кресло премьер-министра, читайте в материале "Апострофа": Опытный папа вместо нерадивого сына: кто станет премьер-министром Украины вместо Гончарука.