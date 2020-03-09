Давление на гривну усилится: озвучены главные риски для Украины от падения цен на нефть

Резкое падение мировых цен на нефть может повлечь удешевление важных составляющих украинского экспорта, в частности, аграрной продукции и металлов, а это уменьшить приток валюты в страну.

Такое мнение высказал "Апострофу" руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий.

По его словам, пока для торгового баланса Украины, которая импортируют нефть и нефтепродукты, нынешняя ситуация на рынке выгодна. Но вслед за нефтью обычно дешевеет и другое сырье.

"За нефтью могут потянуться другие сырьевые рынки, цены на аграрные товары сильно зависят от цен на нефть", - подчеркнул Паращий.

Если подешевеет аграрная продукция и, например, металлы, которые являются важными составляющими украинского экспорта, в страну будет меньше поступать валюты, и давление на гривну усилится.

Аналитик утверждает, что Украина также сильно зависит от финансовых рынков, а потому эффект от нынешней ситуации может быть неоднозначный. "Многое будет зависеть от того, как станет действовать наше правительство, в котором пока даже нет экономического блока. И пока для нашей страны все выглядит очень неоднозначно", - заявил Александр Паращий.

Подробнее о том, чего ждать от кризиса, читайте в материале "Апострофа": Идеальный шторм: чем закончится для Украины "черный понедельник" на фондовом рынке.