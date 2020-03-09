RU  UA  EN

понедельник, 9 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

9 марта

12:05
Зеленский с супругой возложили цветы к памятнику Шевченко в Киеве: фото
11:31
Младенец скончался в больнице: под Житомиром произошло страшное ДТП со множеством жертв, видео
11:16
В Киеве компания молодежи устроила дикую драку: опубликовано видео
11:04
Go-A обновили песню "Соловей", но в сети требуют вернуть оригинал - что изменилось в треке Lime
10:23
В Днепр прибыл борт с тяжело ранеными бойцами ВСУ: опубликованы фото
09:31
В России мужчины в платьях и на каблуках устроили эпичную драку к 8 марта: видео
09:02
Готовим дома мясной бограч: пошаговый рецепт и секреты венгерской кухни Lime
07:38
Украинские военные понесли большие потери на Донбассе: заявление штаба
07:25
Это дно: сеть взорвалась из-за концерта запрещенных российских звезд на украинском канале
07:14
Платежек будет больше? Украинцам готовят еще один "сюрприз" с коммуналкой
07:10
Как на "Голосі країни" прошли первые "вокальные бои" и кто покинул проект Lime
06:56
Уже не одна: экс-главарь боевиков ДНР внезапно раскрыл пикантные детали о жизни Поклонской
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Россию ждет "кровавая баня": озвучен катастрофичный прогноз по обвалу рубля

понедельник, 09 марта 2020, 10:46
переглянути новину українською

Российская Федерация может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля из-за обвала нефти.

Об этом сообщает СМИ.

"Вряд ли Москва рассчитывала на то, что цены на нефть упадут до почти 30 долларов – вероятно, это очень неприятный сюрприз в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки", – сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко

Вторник, 10 марта, может стать "кровавой баней" для российского фондового рынка, считает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

"Завтра у нашего фондового рынка может быть "кровавая баня", если все так и останется. Завтра, когда откроются торги на Московской бирже, самый оптимистичный вариант - если все останется на уровне 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. На рынках сейчас происходит чистейшей воды истерика, даже с учетом того, что Россия отказалась от предложения ОПЕК в пятницу, это не больше чем спекулятивный фактор", - сказал Дроздов.

Напомним, что после обвала цен на нефть упал и курс рубля. Так, доллар вырос до 72,91 рубля, а евро до 82,2 рубля, достигнув своего максимума с начала 2016 года. Из-за этого России пришлось принять меры.

Как сообщал "Апостроф", известный российский художник Сергей Елкин забавными карикатурами отреагировал на падание российского рубля.

Фотогалереи

Все
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Читайте также

Путин поставил Козака, чтобы он закончил присоединение Украины - Андрей Пионтковский

Путин идет по пути Сталина: как в России происходит трансфер власти

Путин проводит кардинальные изменения в России: что произошло

Майдан в "карманной республике" Путина: почему Кремль слил своего "президента"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: