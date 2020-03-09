Россию ждет "кровавая баня": озвучен катастрофичный прогноз по обвалу рубля

Российская Федерация может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля из-за обвала нефти.

Об этом сообщает СМИ.

"Вряд ли Москва рассчитывала на то, что цены на нефть упадут до почти 30 долларов – вероятно, это очень неприятный сюрприз в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки", – сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко

Вторник, 10 марта, может стать "кровавой баней" для российского фондового рынка, считает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

"Завтра у нашего фондового рынка может быть "кровавая баня", если все так и останется. Завтра, когда откроются торги на Московской бирже, самый оптимистичный вариант - если все останется на уровне 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. На рынках сейчас происходит чистейшей воды истерика, даже с учетом того, что Россия отказалась от предложения ОПЕК в пятницу, это не больше чем спекулятивный фактор", - сказал Дроздов.

Напомним, что после обвала цен на нефть упал и курс рубля. Так, доллар вырос до 72,91 рубля, а евро до 82,2 рубля, достигнув своего максимума с начала 2016 года. Из-за этого России пришлось принять меры.

Как сообщал "Апостроф", известный российский художник Сергей Елкин забавными карикатурами отреагировал на падание российского рубля.