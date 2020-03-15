В Украине собрались массово повысить пенсии: кому и сколько заплатят

В Украине уже с 1 апреля начнут индексацию пенсий, размер выплат увеличится на 200-500 грн.

Об этом сообщает "Апостроф".

Повышение затронет почти 11 млн пенсионеров. Повышать будут расчетный размер зарплаты (примерно на 11%)

Прибавка зависит от возраста, стажа и размера зарплат:

500 грн получат те, кто старше 80 лет (без учета роста прожиточного минимума); таких в Украине 1,4 млн человек;

более 200 грн для остальных.

"Осовременивание" пенсий для всех будет разным. Чем больше зарабатывали и дольше работали, тем выше будет осовременивание. Идея состоит в том, чтобы повышать размер средней зарплаты, которая учитывается в формуле расчета пенсий.

Итак, пенсии в Украине считаются по следующей формуле:

Средняя зарплата за последние три года (по стране) × соотношение собственной зарплаты к средней по стране × стаж в годах × 1%

Дело в том, что первый показатель ежегодно устаревает. Зарплаты растут быстрее, чем повышают пенсии. Это приводит к тому, что "старые" пенсионеры с каждым годом становятся беднее, а "новые", которые с таким же уровнем зарплат и стажем выходят на заслуженный отдых, получают значительно больше.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Минсоцполитики и Пенсионном фонде заявили журналистам, что средств для повышения пенсий в марте 2020 года на счета не поступило.

В то же время экс-министр социальной политики писала у себя в соцсетях, что перерасчет пенсий состоится в сентябре 2020 года и пенсии поднимут в среднем на 216 гривен.