В Украине бизнесу ослабили условия карантина: кто сможет работать

В четверг, 2 апреля, Кабинет министров расширил перечень разрешенной во время карантина хозяйственной деятельности.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Правительство разрешило работу:

Ломбардов и всех видов финансовых учреждений ( кредитных союзов) ;

; компаний, которые занимаются продажей запчастей ( для тракторов и другой с/х техники ) ;

( продаже молодняка домашней птицы.

Кроме этого правительство рекомендовало бизнесу способствовать уменьшению очередей и скоплений посетителей в магазинах, обеспечивая выполнение принятых противоэпидемических мероприятий.

"В частности, аптекам работать круглосуточно; допускать посетителей в торговые залы, в расчете не более одного посетителя на 10 квадратных метров площади, с соблюдением 1,5 метровой расстояния между лицами и т.д.", - подчеркнули в Кабмине.

Как сообщал "Апостроф", за повторное нарушение правил карантина владелец кафе на улице Вышгородской в Киеве заплатит административный штраф.