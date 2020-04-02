RU  UA

четверг, 2 апреля
  • НБУ:USD 27.40
  • НБУ:EUR 29.80
НБУ:USD  27.40
Меню

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

2 апреля

14:10
В Украине бизнесу ослабили условия карантина: кто сможет работать
08:42
Доллар дорожает: Нацбанк обновил курс валют на 2 апреля

1 апреля

20:54
Коронавирус серьезно ударит по экономике Украины: озвучен тревожный прогноз
15:42
Не получили десятки миллиардов: стало известно о серьезных проблемах с бюджетом Украины
12:21
Украина получит крупный транш от МВФ: названы сумма и главное условие
10:33
Перерасчет пенсий и налоги на паузе: как изменится жизнь украинцев с 1 апреля
09:33
В Украине резко подешевел доллар: сколько стоит валюта 1 апреля
07:58
В НБУ дали прогноз по курсу доллара на апрель

31 марта

15:36
Как коронавирус ударит по экономике Украины: озвучен тревожный прогноз
12:17
В Украине могут перенести индексацию пенсий из-за карантина: что нужно знать
09:50
В Украине резко изменился курс доллара: сколько стоит валюта 31 марта
06:28
Когда запустят рынок земли и кто ее может купить: что нужно знать о громком решении Рады
Все новости

В Украине бизнесу ослабили условия карантина: кто сможет работать

четверг, 02 апреля 2020, 14:10
переглянути новину українською
Фото: Telegram

В четверг, 2 апреля, Кабинет министров расширил перечень разрешенной во время карантина хозяйственной деятельности.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Правительство разрешило работу:

  • Ломбардов и всех видов финансовых учреждений (кредитных союзов);
  • компаний, которые занимаются продажей запчастей (для тракторов и другой с/х техники);
  • продаже молодняка домашней птицы.

Кроме этого правительство рекомендовало бизнесу способствовать уменьшению очередей и скоплений посетителей в магазинах, обеспечивая выполнение принятых противоэпидемических мероприятий.

"В частности, аптекам работать круглосуточно; допускать посетителей в торговые залы, в расчете не более одного посетителя на 10 квадратных метров площади, с соблюдением 1,5 метровой расстояния между лицами и т.д.", - подчеркнули в Кабмине.

Как сообщал "Апостроф", за повторное нарушение правил карантина владелец кафе на улице Вышгородской в Киеве заплатит административный штраф.

Фотогалереи

Все
Коронавирус не помеха - депутаты голосуют, граждане протестуют
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы

Читайте также

Кредитные каникулы от украинских банков: вопрос имиджа и филантропия

Не верь глазам, а верь карманам: как зарабатывают в Украине во время эпидемии коронавируса

Украина на пороге дефолта: что это значит для каждого гражданина

Пир во время коронавируса: какие продукты подорожают из-за карантина

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: