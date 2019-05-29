Гривня поставила новый антирекорд: подробности

В среду, 29 мая, котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,70 - 26,74 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

В частности, на 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими: доллар США - 26,70 - 26,74 гривни; евро - 29,75 - 29,79 гривни.

Отметим, что 29 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,61 - 26,65 гривни за доллар. Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек и установил его на 29 мая на уровне 26,41 гривни.

Подробнее о том, какие факторы будут влиять на курс доллара в 2019 году, читайте в материале: Доллар по 30 или по 50: что ждет гривну до конца года.