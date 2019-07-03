среда, 3 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.85
Меню
Банки

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

3 июля

21:51
Беги в Ростов: в сети резко ответили на заявление по Шарию от главы ОПУ Зеленского
21:30
Спортивному топ-чиновнику грозит серьезное наказание за оскорбление украинской чемпионки
21:21
Вокалистка группы KAZKA пожаловалась Зеленскому на кандидата от "Слуги народа"
21:18
В России заистерили из-за канадского оружия для Украины
20:45
Кто, как и где должен материться: Притула красиво ответил на скандал с дематюкацией
20:12
В сети скандал из-за решения суда по экс-переводчику Гройсмана
20:10
Варенье из крыжовника: простой пошаговый рецепт полезной заготовки
19:42
В Киеве произошло вооруженное ограбление на миллион: первые фото и видео
19:34
​ПриватБанк одержал две победы в судах против бывших владельцев
19:20
Обнародованы личные данные 12 российских моряков, погибших на подлодке
19:07
Чиновник времен Януковича с российским паспортом вернулся в Украину и идет на выборы - СМИ
19:04
Украинская теннисистка сенсационно вышла в третий круг Уимблдона
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​ПриватБанк одержал две победы в судах против бывших владельцев

среда, 03 июля 2019, 19:34
переглянути новину українською

Государственный "ПриватБанк" одержал две победы в судебных спорах с имущественными поручителями по кредитам рефинансирования от Национального банка.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отметили в пресс-службе, 2 июля Большая палата Верховного суда поддержала правовую позицию "ПриватБанка" в споре с имущественным поручителем по кредиту рефинансирования НБУ ЧАО "Эрлан", который пытался разорвать ипотечный договор в связи с национализацией банка и вывести из-под залога имущество стоимостью более 600 млн грн.

"Это очередное из положительных решений Верховного суда, но первое, вынесенное Большой палатой, которое позволит банку сформировать эффективную для себя судебную практику в данной категории дел", - считают в банке.

Судебный процесс, в котором имущественный поручитель ЧАО "Эрлан" (ТМ Биола), которое является связанным лицом с бывшими владельцами банка, пытался разорвать ипотечные правоотношения, длился с 2017 года.

Кроме того, другой имущественный поручитель "ПриватБанка" ООО "Укринтеринвест" в деле, которое рассматривалась 2 июля Большой палатой Верховного суда, отказался от иска к банку об обязательстве погасить кредит рефинансирования, фактически подтвердив правоту и победу банка в этом споре, который длился два года, добавили в пресс-службе.

Как сообщал "Апостроф", война Коломойского за украинское небо: скандальный истец сделала новый шаг против SkyUp.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Лояльное" правосудие: 100 млн грн, похищенных в Укргазбанке, оказались не поводом для ареста

"Проблема в том, что наши государственные мужи думают, будто они Людовики XIV" - украинский банкир

Как отразится "дело ПриватБанка" на рядовых украинцах: что нужно знать

Пик депозитных ставок ожидается в сентябре-октябре, это наилучшее время для размещения вкладов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: