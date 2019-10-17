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Альфа-банк сообщил об изменениях в составе своего наблюдательного совета

четверг, 17 октября 2019, 11:53
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Решением общего собрания акционеров Альфа-Банка Украина был переизбран состав наблюдательного совета банка. Наблюдательный совет банка возглавил Роман Шпек.

Об этом говорится на сайте банковского учреждения.

Согласно решению акционеров от 15 октября в состав наблюдательного совета были введены Аднан Аначали, Дэвид Марк Браун и Роман Шпек. Члены наблюдательного совета Петр Авен, Эндрю Бакстер, Эрнест Галиев, Ильдар Каримов, Мартин Пилецки и Мартин Шведлер были переизбраны общим собранием акционеров на новый срок.

Также акционеры утвердили выведение из состава наблюдательного совета Артемия Ершова, Нареша Сантдасани и Рафала Ющака. Рафал Ющак 15 октября был назначен на должность члена правления, генерального менеджера Альфа-Банка Украина.

На первом заседании наблюдательного совета его члены единогласно проголосовали за назначение Романа Шпека председателем наблюдательного совета Альфа-Банка Украина.

16 октября Мартин Пилецки вышел из состава наблюдательного совета по собственному желанию.

Роман Шпек присоединился к команде Альфа-Банка Украина в 2008 году как вице-президент и после был назначен старшим советником Альфа-Банка Украина. С апреля 2017 года входил в состав набсовета Укрсоцбанка, с декабря 2017 - возглавлял его. Он также занимает должность председателя совета Независимой ассоциации банков Украины и был членом совета НБУ в 2010–2015 годах. Господин Шпек имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Аднан Аначали имеет более 30 лет опыта работы в банковском секторе, из которых более 25 на руководящих должностях в банках Yapi ve Kredi Bankasi (Турция), Yapi Toko Bank (Россия), Альфа-Банк (Россия), Альфа-Банк Украина и Кредитвест Банк Украина. Господин Аначали в 2005-2009 году занимал должность исполнительного вице-президента Альфа-Банка Украина, с 2009 года занимал должности председателя правления, члена наблюдательного совета и председателя наблюдательного совета Кредитвест Банка Украина.

Дэвид Марк Браун присоединился к команде банковской группы ABH Holdings S.A. в 2013 году. Он обладает многолетним опытом работы на руководящих должностях в направлении производных финансовых инструментов и управления рисками в таких международных банках как Commerzbank, Merrill Lynch, VTB, банках группы ABH Holdings S.A. С 2013 по 2019 год занимал должность главного директора по управлению рисками в Альфа-Банке (РФ), с августа текущего года занимает пост советника СЕО Альфа-Банка (РФ). С октября 2018 года является также членом совета директоров Альфа-Банка (Казахстан).

Срок полномочий избранных членов наблюдательного совета Альфа-Банка Украина составляет три года.

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