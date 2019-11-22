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Коломойский сделал неожиданное заявление о возврате "Приватбанка"

пятница, 22 ноября 2019, 22:28
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Известный украинский олигарх Игорь Коломойский, который недавно стал героем фотожабы из-за своего высказывания о том, что Украине следует отказаться от Запада и снова повернуться к России, уверен, что вскоре вернет "ПриватБанк" в свою собственность.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на комментарий бизнесмена изданию Kyiv Post.

"Международный валютный фонд знает, что "ПриватБанк" будет возвращен (мне) в ближайшее время", - сказал он.

Напомним, что в декабря 2016 года государство национализировало "ПриватБанк", который ранее принадлежал олигарху Игорю Коломойскому. Экс-владелец в июне 2017 подал иск в суд с требованием признать национализацию незаконной. 18 апреля 2019 года Окружной админсуд Киева удовлетворил требования Коломойского. НБУ подал апелляцию.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Коломойскому могут на законодательном уровне запретить возвращать себе "ПриватБанк".

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