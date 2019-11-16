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Конец эпохи достоинства: Коломойского сделали героем меткой фотожабы

суббота, 16 ноября 2019, 09:52
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В сети опубликовали фотожабу, связанную со скандальным заявлением украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что Украине следует отказаться от Запада и снова повернуться к России.

Картинку разместило издание "Цензор.нет".

Фото подписали: "Конец эпохи достоинства". На нем с помощью фотошопа нарисовали Коломойского, который держит в руках табличку с надписью: "В России наши братья, в Европе - мы рабы".

Напомним, в сети мощной фотожабой высмеяли скандальное заявление украинского олигарха Игоря Коломойского про Украину и Россию.

Как сообщал "Апостроф", ранее ветераны АТО жестко обратились к Зеленскому из-за Коломойского, потребовав отреагировать на его высказывания о необходимости мира и сотрудничества с Россией. По мнению ветеранов АТО, в интервью изданию NY Times Игорь Коломойский сделал заявления, которые подпадают под статью о государственной измене

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